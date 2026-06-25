DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die QIAGEN-Dividendenauszahlung
Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die QIAGEN-Dividendenauszahlung aus.
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Im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Papier QIAGEN am 24.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,26 USD je Aktie vereinbart. Die Gesamtausschüttung lässt sich QIAGEN 54,24 Mio. USD kosten.
Veränderung der QIAGEN-Dividendenrendite
Schlussendlich notierte der QIAGEN-Titel am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 34,01 EUR. Der QIAGEN-Anteilsschein wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den QIAGEN-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die QIAGEN-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das QIAGEN-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,56 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.
Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Aktienkurs von QIAGEN via XETRA um 26,02 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -24,80 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Aktionärsvergütungen im Peergroup-Vergleich
Verglichen mit der Peergroup (EVOTEC SE) schneidet QIAGEN im Jahr 2025 als unübertroffene Dividenden-Aktie ab. Neben einer Top-Dividende stellt die QIAGEN-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Der zweitbeste Dividenden-Titel in der Peergroup ist mit einer Dividende von 0,00 und einer Dividendenrendite von 0,00 Prozent.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel QIAGEN
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,26 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,68 Prozent hinzugewinnen.
Basisinformationen der QIAGEN-Aktie
Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens QIAGEN steht aktuell bei 7,996 Mrd. USD. Dividenden-Aktie QIAGEN besitzt aktuell ein KGV von 23,17. Der Umsatz von QIAGEN betrug in 2025 2,090 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 2,04 USD.
Redaktion finanzen.net
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