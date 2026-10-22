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Profitabler QIAGEN-Einstieg?

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in QIAGEN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
45.12 EUR 2.12 EUR 4.94 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das QIAGEN-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,639 QIAGEN-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 155,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,82 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,81 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von QIAGEN betrug jüngst 8,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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11:06 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
08:16 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK

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