Langfristige Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verdienen können.

QIAGEN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das QIAGEN-Papier 30,48 EUR wert. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,803 QIAGEN-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (45,20 EUR), wäre das Investment nun 1.482,70 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,27 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von QIAGEN belief sich zuletzt auf 9,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net