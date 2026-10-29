DAX 25.905 +0,8%ESt50 6.176 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,67 -0,3%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.917 -1,2%Euro 1,1137 -0,1%Öl 113,5 -1,6%Gold 4.027 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Hochrechnung

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
45.10 EUR 0.20 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen

Am 29.10.2025 wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des QIAGEN-Papiers betrug an diesem Tag 43,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,182 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 45,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.045,51 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 1.045,51 EUR, was einer positiven Performance von 4,55 Prozent entspricht.

QIAGEN war somit zuletzt am Markt 9,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle QIAGEN Aktie News

Werbung

QIAGEN Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
22.10.26 QIAGEN Halten DZ BANK
22.10.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.