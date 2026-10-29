DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 29.10.2025 wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des QIAGEN-Papiers betrug an diesem Tag 43,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,182 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 45,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.045,51 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 1.045,51 EUR, was einer positiven Performance von 4,55 Prozent entspricht.
QIAGEN war somit zuletzt am Markt 9,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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