DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in QIAGEN-Aktien gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem QIAGEN-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42,91 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in QIAGEN-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 233,072 QIAGEN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 32,27 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.520,06 EUR wert. Mit einer Performance von -24,80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
QIAGEN war somit zuletzt am Markt 6,74 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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