DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Rentable QIAGEN-Anlage?

03.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen QIAGEN-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der QIAGEN-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,28 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 236,495 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.023,46 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 02.09.2026 auf 38,16 EUR belief. Damit wäre die Investition um 9,77 Prozent gesunken.

QIAGEN war somit zuletzt am Markt 7,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net