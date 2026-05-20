DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SAP SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 69,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 144,009 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SAP SE-Papiers auf 153,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22.093,89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 120,94 Prozent.
SAP SE war somit zuletzt am Markt 182,98 Mrd. Euro wert. SAP SE-Papiere wurden am 13.09.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der SAP SE-Aktie lag beim Börsengang bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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