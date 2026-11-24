Investmentbeispiel

Bei einem frühen Scout24-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Scout24-Anteile bei 33,85 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 295,421 Scout24-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24.180,21 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 23.11.2026 auf 81,85 EUR belief. Aus 10.000 EUR wurden somit 24.180,21 EUR, was einer positiven Performance von 141,80 Prozent entspricht.

Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,50 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net