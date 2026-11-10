DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Scout24-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 10.11.2023 wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,32 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Scout24-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,605 Scout24-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 88,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,49 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 142,49 EUR entspricht einer Performance von +42,49 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Scout24 eine Börsenbewertung in Höhe von 6,07 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs des Scout24-Papiers lag damals bei 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Scout24