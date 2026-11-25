Frühe Anlage

Wer vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Siemens Energy-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens Energy-Anteile betrug an diesem Tag 24,51 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,080 Siemens Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 480,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 117,88 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 380,95 Prozent angewachsen.

Siemens Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 106,76 Mrd. Euro. Das Siemens Energy-IPO fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Siemens Energy-Papiers wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net