DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingefahren

Siemens Energy-Anlage

14.10.26 10:01 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.10.2025 wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens Energy-Anteile bei 106,15 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,942 Siemens Energy-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,77 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 13.10.2026 auf 143,06 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,77 Prozent angewachsen.

Alle Siemens Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 125,55 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Energy-Anteils bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net