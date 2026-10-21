DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Siemens Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Siemens Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,87 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,996 Siemens Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.988,96 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 20.10.2026 auf 130,32 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.098,90 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Siemens Energy betrug jüngst 112,40 Mrd. Euro. Die Siemens Energy-Aktie ging am 28.09.2020 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Energy-Aktie lag damals bei 22,01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Siemens Energy AG