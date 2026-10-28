DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Siemens Energy-Investment verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,23 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in Siemens Energy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 396,354 Siemens Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50.963,14 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 409,63 Prozent.
Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 108,55 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Energy-Aktie bei 22,01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Siemens Energy AG