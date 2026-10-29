DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Siemens Healthineers-Investment verlieren können.
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Siemens Healthineers-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 45,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Siemens Healthineers-Papier investiert hätte, befänden sich nun 218,055 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.286,96 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 28.10.2026 auf 42,59 EUR belief. Die Abnahme von 10.000 EUR zu 9.286,96 EUR entspricht einer negativen Performance von 7,13 Prozent.
Siemens Healthineers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,67 Mrd. Euro gelistet. Die Siemens Healthineers-Aktie wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie lag beim Börsengang bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Siemens AG