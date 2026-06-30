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Lukrativer Vonovia SE-Einstieg?

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht

01.07.26 10:00 Uhr
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

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Vor 3 Jahren wurden Vonovia SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vonovia SE-Papier 17,90 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,588 Vonovia SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 21,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,65 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,65 Prozent zugenommen.

Vonovia SE wurde am Markt mit 17,98 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Vonovia SE-Papiere fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

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