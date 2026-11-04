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Lohnende Vonovia SE-Investition?

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Vonovia SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.80 EUR 0.49 EUR 3.01 %
Charts | News | Analysen

Am 04.11.2016 wurde das Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vonovia SE-Anteile an diesem Tag 26,68 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Vonovia SE-Aktie investierten, hätten nun 3,747 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers auf 16,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,10 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,90 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Vonovia SE eine Marktkapitalisierung von 13,90 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie ging am 11.07.2013 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Vonovia SE-Papiers auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
10:01 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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