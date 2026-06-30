DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Zalando eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Am 01.07.2023 wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,36 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 379,363 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.624,43 EUR, da sich der Wert einer Zalando-Aktie am 30.06.2026 auf 25,37 EUR belief. Die Abnahme von 10.000 EUR zu 9.624,43 EUR entspricht einer negativen Performance von 3,76 Prozent.
Alle Zalando-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,14 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Damals wurde der erste Kurs eines Zalando-Anteils bei 24,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images