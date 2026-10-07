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Zalando-Investment

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22.74 EUR 0.58 EUR 2.62 %
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Zalando-Papier statt. Zum Handelsende stand die Zalando-Aktie an diesem Tag bei 36,97 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,049 Anteilen. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 06.10.2026 605,90 EUR wert, da der Schlussstand 22,40 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 39,41 Prozent verkleinert.

Zalando markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,43 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Zalando-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK

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