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Profitables Zalando-Investment?

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

22.04.26 10:00 Uhr
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingefahren | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zalando-Aktien gewesen.

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Heute vor 10 Jahren wurde das Zalando-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,75 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,783 Zalando-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 23,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,52 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 19,55 Prozent.

Der Zalando-Wert an der Börse wurde auf 6,02 Mrd. Euro beziffert. Am 01.10.2014 wagte die Zalando-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Zalando-Anteils bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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