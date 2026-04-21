DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Profitables Zalando-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zalando-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Zalando-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,75 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,783 Zalando-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 23,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,52 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 19,55 Prozent.

Der Zalando-Wert an der Börse wurde auf 6,02 Mrd. Euro beziffert. Am 01.10.2014 wagte die Zalando-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Zalando-Anteils bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net