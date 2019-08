DAX-Absturz - Bilanz einer desaströsen Woche

Das war ein Schlag ins Kontor beim DAX und zugleich ein Rutsch um fast 800 Punkte am Stück in den letzten 8 Tagen. Wir erklären Ihnen, warum darin eine große Chance liegt, was das Sentiment dazu sagt, warum jetzt unser Behavoiral Finance Ansatz voll greift und unser Tradingdepot 2019 in der Abwärtsphase auf 23 Prozent sogar zulegen konnte. Denn die Nerven und die Psychologie sichern Ihnen jetzt Rendite, wenn Sie das richtige tun. Dies ist Thema in unserem Börsenbrief in der kommenden Woche und war es schon am Freitag. Testen Sie uns gerne mal – wir sind anders, aber Sie werden ganz neue Aspekte der Börse kennenlernen, verstehen und den Mehrwert erkennen.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"