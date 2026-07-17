25.000 Punkte bleiben am Freitag außer Reichweite: DAX erneut mit schwacher Tendenz
Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt setzt sich am letzten Handelstag der Woche fort. Dreh- und Angelpunkt bleibt die 25.000-Punkte-Marke.
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Der DAX bleibt am Donnerstag zunächst auf der Verliererstraße. Er eröffnete den XETRA-Haupthandel deutlich unterhalb der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke um rund 0,6 Prozent tiefer bei 24.755 Zählern. Im frühen Handel kann sich der Leitindex weiter nicht aus der Verlustzone arbeiten.
Anleger in Wartestellung
Am deutschen Aktienmarkt geht es am Freitag mit schwachen Vorgaben aus Asien und den USA im Rücken weiter nach unten. Neben einer Schwäche von KI-Aktien belastet weiterhin der Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise steigen lässt.
KI-Aktien bleiben Belastungsfaktor
In Asien, vor allem in Tokio, sowie an der US-Technologie-Börse NASDAQ standen einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein machen viele Anleger weiter Kasse.
Selbst Zahlen und Prognosen, die deutlich über den Expertenerwartungen lagen, wie die des niederländischen Halbleiterindustrieausrüsters ASML NV oder des weltgrößten Chipauftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing aus Taiwan konnten die Stimmung nicht nachhaltig aufhellen.
In Südkorea - hier war der Leitindex KOSPI während der KI-Rally besonders stark gestiegen, hatte zuletzt aber auch deutlich korrigiert - wurde am Freitag wegen eines Feiertages nicht gehandelt.
Marktexperte Stephen Innes verweist darauf, dass aktuell neben Gewinnmitnahmen auch Druck auf den Markt komme durch eine Korrektur bei Anlageprodukten, die mit Hebel - also im Grunde auf Pump - Investments in KI-Aktien erlaubt hätten. Dieser Korrekturprozess könnte noch eine Weile andauern
DAX-Rekordlauf vorerst gestoppt
Noch Anfang Juli hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.
Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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