25.000 Punkte bleiben am Freitag außer Reichweite: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende

DAX aktuell

17.07.26 17:37 Uhr

Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt setzte sich am letzten Handelstag der Woche fort. Dreh- und Angelpunkt blieb die 25.000-Punkte-Marke.

• Der deutsche Leitindex konnte seinen Rekordlauf vom Juli nicht fortsetzen und liegt derzeit deutlich unter seinem Allzeithoch von 25.900 Punkten.

• Die Unsicherheit der Anleger wird durch die abwartende Haltung vor den Quartalszahlen und die schwachen asiatischen Vorgaben verstärkt, insbesondere im Halbleitersektor.

• Der DAX blieb am Donnerstag schwach, schloss mit einem Minus von 0,34 % unter der 25.000er-Marke, nachdem er zuvor noch leicht im Plus war.

Der DAX blieb am Freitag auf der Verliererstraße. Er eröffnete den XETRA-Haupthandel deutlich unterhalb der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke um rund 0,6 Prozent tiefer bei 24.755 Zählern. Auch im weiteren Verlauf konnte sich der Leitindex nicht in die Gewinnzone vorarbeiten, stattdessen waren zeitweise deutlichere Verluste zu sehen. Im Späthandel wurde das Minus dann doch noch etwas kleiner. Letztlich verabschiedet er sich 0,34 Prozent tiefer bei 24.830,98 Punkten aus dem Handel ins Wochenende.

Anleger in Wartestellung

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Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag mit schwachen Vorgaben aus Asien und den USA im Rücken weiter nach unten. Neben einer Schwäche von KI-Aktien belastete weiterhin der Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise steigen ließ.

KI-Aktien bleiben Belastungsfaktor

In Asien, vor allem in Tokio, sowie an der US-Technologie-Börse NASDAQ standen einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein machten viele Anleger weiter Kasse.

Selbst Zahlen und Prognosen, die deutlich über den Expertenerwartungen lagen, wie die des niederländischen Halbleiterindustrieausrüsters ASML NV oder des weltgrößten Chipauftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing aus Taiwan konnten die Stimmung nicht nachhaltig aufhellen.

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In Südkorea - hier war der Leitindex KOSPI während der KI-Rally besonders stark gestiegen, hatte zuletzt aber auch deutlich korrigiert - wurde am Freitag wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass aktuell neben Gewinnmitnahmen auch Druck auf den Markt komme durch eine Korrektur bei Anlageprodukten, die mit Hebel - also im Grunde auf Pump - Investments in KI-Aktien erlaubt hätten. Dieser Korrekturprozess könnte noch eine Weile andauern.

DAX-Rekordlauf vorerst gestoppt

Noch Anfang Juli hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

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Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires