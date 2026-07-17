25.000 Punkte bleiben am Freitag wohl außer Reichweite: DAX vor schwächerem Start

DAX aktuell

17.07.26 08:21 Uhr

Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt könnte sich am letzten Handelstag der Woche weiter fortsetzen. Dreh- und Angelpunkt bleibt die 25.000-Punkte-Marke.

• Der deutsche Leitindex konnte seinen Rekordlauf vom Juli nicht fortsetzen und liegt derzeit deutlich unter seinem Allzeithoch von 25.900 Punkten.

• Die Unsicherheit der Anleger wird durch die abwartende Haltung vor den Quartalszahlen und die schwachen asiatischen Vorgaben verstärkt, insbesondere im Halbleitersektor.

• Der DAX blieb am Donnerstag schwach, schloss mit einem Minus von 0,34 % unter der 25.000er-Marke, nachdem er zuvor noch leicht im Plus war.

Der DAX blieb am Donnerstag auf der Verliererstraße. Er schloss deutlich unterhalb der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke und beendete den Tag mit einem Verlust von 0,34 Prozent bei 24.915,49 Zählern.

Anleger in Wartestellung

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Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag wegen der schwachen Vorgaben aus Asien und den USA weiter nach unten gehen. Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen rund 0,7 Prozent tiefer bei 24.746 Zählern. Neben einer Schwäche von KI-Aktien belastet weiterhin der Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise steigen lässt.

KI-Aktien bleiben Belastungsfaktor

In Asien, vor allem in Tokio, sowie an der US-Technologie-Börse NASDAQ standen einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein machen viele Anleger weiter Kasse.

Selbst Zahlen und Prognosen, die deutlich über den Expertenerwartungen lagen, wie die des niederländischen Halbleiterindustrieausrüsters ASML NV oder des weltgrößten Chipauftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing aus Taiwan konnten die Stimmung nicht nachhaltig aufhellen.

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In Südkorea - hier war der Leitindex KOSPI während der KI-Rally besonders stark gestiegen, hatte zuletzt aber auch deutlich korrigiert - wurde am Freitag wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Marktexperte Stephen Innes verweist darauf, dass aktuell neben Gewinnmitnahmen auch Druck auf den Markt komme durch eine Korrektur bei Anlageprodukten, die mit Hebel - also im Grunde auf Pump - Investments in KI-Aktien erlaubt hätten. Dieser Korrekturprozess könnte noch eine Weile andauern.

DAX-Rekordlauf vorerst abgebrochen

Noch Anfang Juli hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

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Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires