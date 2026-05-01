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Abwärtssog: DAX taumelt Richtung 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark?

15.05.26 09:22 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Ölpreis-Schock und Asien-Schwäche: DAX mit Rücksetzer | finanzen.net

Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den DAX am Freitag zunächst wieder abwärts.

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Der DAX eröffnete mit einem Abschlag von 0,93 Prozent bei 24.229,29 Punkten. Im weiteren Verlauf bleibt er auf rotem Terrain stecken.

200-Tage-Linie im Blick

Damit rutscht er in Richtung der 200-Tage-Linie bei aktuell 24.118 Punkten. Das Trendbarometer verläuft aktuell seitwärts und signalisiert damit einen trendlosen DAX - bei deutlichen Ausschlägen in beide Richtungen.

Rekordrally an der Wall Street läuft weiter

Der marktbreite US-Index S&P 500 war am Vorabend erstmals über 7.500 Punkte geklettert und nähert sich damit 10 Prozent Jahresplus. Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von einer "KI-Mania", die aus der Wall Street eine "Momentum-Maschine" gemacht habe. Im Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 sind es so bereits 17 Prozent Jahreszuwachs. Zum Vergleich: Der DAX liegt 2026 bislang minimal im Minus.

Trumps China Besuch weiter im Fokus - Ölpreise belasten Stimmung

Die starke Vorlage aus den USA wird allerdings am Morgen durch klare Verluste in Asien überlagert. Laut Innes werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen. Die zuletzt ohnehin wieder hohenÖlpreise ziehen wegen des weiterhin ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran weiter an.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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