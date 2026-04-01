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Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückhaltend: DAX mit überschaubaren Gewinnen

24.04.26 14:43 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Zurückhaltung angesichts Iran-Krieg und Ölpreis sorgt für verhaltenen DAX | finanzen.net

Angesichts der weiter hohen Ölpreise agieren die Anleger am deutschen Markt vor dem Wochenende vorsichtig und gehen nur verhalten neue Investments ein.

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Am Freitag eröffnete der DAX 0,26 Prozent höher bei 24.217,70 Punkten. Im frühen Handel pendelte er zunächst in einer engen Range um die Nulllinie, kann am Nachmittag aber leicht ins Plus drehen.

Am Vortag hatte der deutsche Leitindex zeitweise unter 24.000 Punkten notiert und den vierten Tag nacheinander im Minus geschlossen. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein Verlust von rund 2 Prozent ab.

Ölpreise bleiben im Fokus

Der Ölpreis sind zuletzt wieder etwas gesunekn. Meldungen, wonach sich der iranische Außenminister auf dem Weg in die pakistanische Hauptstadt Islamabad befinden soll, nährten Hoffnungen auf neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran und stützten den hiesigen Aktienmarkt zusätzlich.

Allerdings haben die USA und der Iran ihre Friedensverhandlungen noch nicht wieder aufgenommen, und die Straße von Hormus, ein wichtiger Seehandels- und Öltransportweg, ist noch immer geschlossen.

Gute SAP-Zahlen machen etwas Mut

Gute Resultate von SAP beruhigen die Anleger derweil ebenfalls etwas. Der Softwarekonzern aus Walldorf ist mit einem stärkeren Cloud-Wachstum und einem höheren Auftragsbestand als erwartet ins Jahr gestartet. SAP ist bislang mit einem Abschlag von rund einem Drittel mit Abstand schwächster DAX-Wert 2026. Am Vortag hatten sich die Papiere mit 6 Prozent Minus noch ihrem Jahrestief genähert.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, viewimage / Shutterstock.com

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