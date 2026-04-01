DAX aktuell

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Mittwoch zunächst die weiteren Entwicklungen im Iran-Krieg abwarten und sich zurückhalten.

Am Dienstag hatte die Aussicht auf eine Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran den deutschen Aktienmarkt noch kräftig angeschoben: Der DAX stieg letztlich um 1,27 Prozent auf 24.044,22 Zähler und schloss somit über der viel beachteten 24.000-Punkte-Marke.

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Am Mittwoch bleiben die Anleger nun jedoch zunächst zurückhaltend: Vorbörsliche Indikationen prognostizieren zeitweise einen leicht tieferen Start bei 24.019 Punkten (-0,1 Prozent). Damit würde der deutsche Leitindex die psychologisch wichtige, runde Marke zunächst verteidigen können.

Anleger hoffen weiter auf Entspannung zwischen USA und Iran

Anleger schauen gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Im Kontext international wieder anziehender Kurse zeigt auch die Rückkehr des DAX über die 24.000 Punkte, dass angesichts einer anhaltenden Waffenruhe weiter an Entspannung geglaubt wird.

US-Präsident Donald Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News, dass er den Krieg im Iran kurz vor dem Ende sieht. In Pakistan "könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren", hatte er davor der "New York Post" am Telefon gesagt, ohne weitere Details zu nennen.

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Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind unterdessen am Mittwoch weiter gesunken und dürften somit die Stimmung stützen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni befindet sich derzeit wieder deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.

Bilanzsaison der US-Banken geht weiter

Abseits des Krieges dürften im Tagesverlauf mit der Bank of America und Morgan Stanley die Zahlen weiterer US-Banken ins Blickfeld rücken.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX