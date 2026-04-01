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Anleger bleiben wegen hohen Ölpreisen zurückhaltend: DAX schwächer

24.04.26 10:50 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Zurückhaltung angesichts Iran-Krieg und Ölpreis schiebt DAX ins Minus | finanzen.net

Angesichts der weiter hohen Ölpreise agieren die Anleger am deutschen Markt vor dem Wochenende vorsichtig und trennen sich erneut vermehrt von Investments.

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Am Freitag eröffnete der DAX 0,26 Prozent höher bei 24.217,70 Punkten. Im frühen Handel pendelte er zunächst in einer engen Range um die Nulllinie, fällt aktuell jedoch zurück.

Am Vortag hatte der deutsche Leitindex zeitweise unter 24.000 Punkten notiert und den vierten Tag nacheinander im Minus geschlossen. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein Verlust von rund 2 Prozent ab.

Ölpreise bleiben im Fokus

Der Ölpreis der Sorte Brent bleibt mit rund 106 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten. Das letzte Mal, dass die USA drei Flugzeugträger im Zuständigkeitsbereich des US-Regionalkommandos Centcom hatten, sei 2003 gewesen, als die USA sich auf die Invasion des Iraks vorbereiteten, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten.

Den Verkaufsdruck etwas abmildern, könnte die Nachricht, dass Israel und der Libanon ihren Waffenstillstand um drei Wochen verlängert haben. Allerdings haben die USA und der Iran ihre Friedensverhandlungen noch nicht wieder aufgenommen, und die Straße von Hormus, ein wichtiger Seehandels- und Öltransportweg, ist noch immer geschlossen

Gute SAP-Zahlen könnten etwas Mut machen

Gute Resultate von SAP könnten die Anleger derweil ebenfalls etwas beruhigen. Der Softwarekonzern aus Walldorf ist mit einem stärkeren Cloud-Wachstum und einem höheren Auftragsbestand als erwartet ins Jahr gestartet. SAP ist bislang mit einem Abschlag von rund einem Drittel mit Abstand schwächster DAX-Wert 2026. Am Vortag hatten sich die Papiere mit 6 Prozent Minus noch ihrem Jahrestief genähert.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, viewimage / Shutterstock.com

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