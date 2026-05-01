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DAX aktuell

Anleger scheuen das Risiko: DAX zu Wochenbeginn erneut unter Druck

18.05.26 10:00 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - Hohe Ölpreise und neue Iran-Sorgen nach Trump-Aussagen: DAX fällt und fällt | finanzen.net

Nach dem Kursrutsch vom Freitag ziehen sich die deutschen Anleger auch zu Wochenbeginn weiter aus Aktien zurück.

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Der DAX begann die neue Handelswoche mit einem Abschlag von 0,49 Prozent bei 23.833,11 Punkten. Und auch danach bleibt er unterhalb der Nulllinie und somit auf rotem Terrain.

Iran-Konflikt belastet weiterhin

Wieder einmal belasten anziehende Ölpreise das Stimmungsbild. Als Grund gelten wieder schärfere Töne zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. "DIE ZEIT DRÄNGT!" Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein.

Schwache Vorgaben lassen keine Kauflaune aufkommen

Negativ sind auch die Vorgaben, denn die Nahost-Sorgen prägten am Morgen auch in Asien das Geschehen negativ. In den USA hatte die jüngste KI-Rally am Freitag zumindest eine Auszeit genommen, die Indizes hatten den Handel dort auch unterhalb ihres Standes zum europäischen Handelsschluss beendet. Der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 kamen beide von ihren Rekorden zurück.

Berichtssaison flaut langsam ab

Nach der heißen Phase der laufenden Berichtssaison, die laut Claudia Windt von der Landesbank Helaba mit guten Geschäftszahlen die Aktienkurse gestützt hat, werden die Unternehmensnachrichten nun deutlich weniger.

NVIDIA veröffentlicht in der neuen Woche am Mittwoch nach US-Börsenschluss traditionsgemäß als letzter Konzern aus der Gruppe der "Magnificent 7" den Quartalsbericht. Die Erwartungen sind wie immer hoch, die Aktien im Rally-Modus in Rekordhöhen. Die kanadische Bank RBC geht davon aus, dass der KI-Chip-Spezialist den Ausblick auf das laufende Quartal anheben wird. Ansonsten sieht die Unternehmensagenda für die neue Woche recht übersichtlich aus.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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