Anlegerstimmung wird schlechter: DAX schließt deutlicher unter 25.000 Punkten - Blick richtet sich auf Berichtssaison

DAX aktuell

16.07.26 17:39 Uhr

Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt ging am Donnerstag weiter. Die wichtige Marke von 25.000 Punkten geriet dabei weiter außer Reichweite.

• Der DAX pendelt weiterhin um die Marke von 25.000 Punkten, nachdem der Rekordlauf im Juli bei 25.900,10 Punkten endete, und bleibt damit unentschlossen in seiner Richtung.

• Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf, mit ASML als Highlight, das seine Umsatzziele nach oben korrigierte, was den Fokus auf deutsche Halbleiteraktien wie Infineon und Zulieferer lenkte.

• Der DAX schloss den Handelstag 0,59 % schwächer bei 24.999,53 Punkten, nachdem er zeitweise die wichtige Marke von 25.000 Punkten überschritten hatte.

Nach den Vortagesverlusten blieb der DAX am Donnerstag auf der Verliererstraße. Zum Start lag der Index noch marginale 0,08 Prozent höher bei 25.018,35 Punkten und notierte im Verlauf deutlicher im Minus und damit unterhalb der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke. Er verließ den Tag mit einem Verlust von 0,34 Prozent bei 24.915,49 Zählern.

Seit vergangener Woche schon pendelt das Börsenbarometer in einer mehr oder weniger engen Spanne um diese runde Marke. Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen.

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Dabei waren die asiatischen Vorgaben eher ein Dämpfer: An den Börsen in Fernost ging es größtenteils abwärts, in Japan und Südkorea waren teils kräftige Kursverluste zu sehen.

KI-Skepsis bleibt/h2>

Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets verwies auf die weiteren Gewinnmitnahmen im asiatischen Halbleitersektor - starke Geschäftszahlen sowie die angehobenen Umsatz- und Investitionsziele des taiwanesischen Chipherstellers TSMC halfen ihm nicht. Die offiziellen Quartalszahlen hätten die teils bereits bekannten Eckdaten lediglich bestätigt, und "die Skepsis der Investoren über die weitere Entwicklung im KI- und Rechenzentrumsgeschäft in der spätzyklischen Phase bleibt", betonte der Experte.

"Unentschlossenheit der Marktteilnehmer": Berichtssaison sorgt für Impulse

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Analyst Martin Utschneider von Robomarkets spricht denn auch von einer "richtungslosen Grundtendenz". Dieser bliebt der DAX auch an diesem Donnerstag treu, zumal er sich auch am Vortag nicht aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne habe lösen können. Das belege eine "ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer".

Impulse könnte die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen setzen, die allerdings erst in der kommenden Woche allmählich Fahrt aufnimmt. Am Donnerstag strahlten die Geschäftszahlen der schweizerischen ABB auf den Kurs der Siemens-Aktie ab.

Erst am Vortag war gleiches bei den Zahlen des niederländischen Schwergewichts ASML zu sehen: Am deutschen Markt rückten damit die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Papiere von Ausrüster und Zulieferern wie AIXTRON SE, Siltronic, SUSS MicroTec SE und JENOPTIK nach den Nachrichten in den Fokus.

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DAX-Rekordlauf vorerst abgebrochen

Noch Anfang Juli hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

Benedict Kurschat, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires