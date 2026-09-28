DAX 25.471 +0,2%ESt50 6.318 +0,2%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,07 -1,4%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 72.857 -1,8%Euro 1,1386 +0,0%Öl 106,9 +2,5%Gold 4.157 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX aktuell

Anleihen und Ölpreise bleiben wichtigste Faktoren: DAX kommt kaum vom Fleck

Anleihen und Ölpreise bleiben wichtigste Faktoren: DAX kommt kaum vom Fleck

Gedämpfte Stimmung im DAX zum Wochenauftakt. Starke Erhöhungen beim Ölpreis und Zinssorgen belasten weiterhin, während Anleger gespannt auf US-Konjunkturdaten warten.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
106.92 USD 2.60 USD 2.49 %
News
Ölpreis (WTI)
94.55 USD 2.14 USD 2.32 %
News
Indizes
DAX 40
25,469.62 EUR 60.98 EUR 0.24 %
News | Analysen

Der DAX begann die neue Handelswoche 0,14 Prozent höher bei 25.443,98 Punkten. Im Anschluss hält er sich ganz knapp auf positivem Terrain.

Werbung

Ölpreise und Renditen bleiben entscheidend

Der Iran-Krieg mit seinem Einfluss auf Ölpreise und Anleiherenditen bleibt auch in der neuen Woche das bestimmende Börsenthema. Das Signal, dass US-Präsident Donald Trump weitere Gespräche mit dem Iran erwartet, hält die Geduld der Anleger am Montag wohl noch etwas aufrecht.

Börsenbeobachter bleiben indes vorsichtig. "Dass Friedenshoffnungen aus dem Nahen Osten trotz zahlreicher Enttäuschungen weiterhin Reflexe auslösen, sollte nicht über schwelende Risiken hinwegtäuschen", warnt etwa Timo Emden, Chef-Marktanalyst beim Onlinebroker CapTrader. "Anleger dies- und jenseits des Atlantiks wollen Taten statt Worte und damit belastbare Fakten."

Trump erwartet weitere Verhandlungen mit dem Iran

US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Angaben mit weiteren Verhandlungen mit dem Iran. "Sie wollen ein Abkommen schließen, aber es ist nicht das Abkommen, das ich schließen möchte", zitierte ihn das Nachrichtenportal "Axios" aus einem Telefongespräch. Es sei das, worauf man sich vielleicht vor einem Jahr geeinigt hätte. Der Iran habe den Bogen überspannt, sagte Trump demnach mit Blick auf den jüngsten Vorschlag des Landes, den der US-Präsident bereits zuvor abgelehnt hatte.

Werbung

Für Trump steige mit Blick auf die Anfang November anstehenden Parlaments-Zwischenwahlen der Druck, falls die Energiepreise dauerhaft hoch blieben. Der Iran wiederum könne diese Ausgangslage für eigene, recht ambitionierte Forderungen nutzen, die aber von den USA wohl kaum erfüllt werden. Entsprechend bleibe offen, ob und wann es zu einer Einigung kommt oder der Konflikt sich möglicherweise erneut verschärft.

Inflation und Fed-Geldpolitik im Fokus

Am Tropf der Ölpreise hängt die Inflationsentwicklung, die wiederum einen maßgeblichen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat. Nachdem die Währungshüter Mitte September erstmals seit über drei Jahren den Leitzins wieder angehoben hatten, um der hohen Teuerung Herr zu werden, erwartet an den Finanzmärkten eine Mehrheit Ende Oktober eine weitere Erhöhung. Neben der Inflation spielt aber auch die Beschäftigungslage eine wichtige Rolle für den geldpolitischen Fed-Kompass.

Da der Konsum trotz erster Erholungssignale bei den Frühindikatoren schwach bleibe, "schwebt zunehmend das Risiko einer Stagflation über den Märkten", befürchtet Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets. "Für Aktien ist die Mischung aus hartnäckiger Inflation und schwachem Wachstum besonders unangenehm, weil sie den Notenbanken kaum Spielraum für eine unterstützende Geldpolitik lässt."

Werbung

Den zuletzt konsolidierenden Aktienmärkten könnte zwar die bald beginnende Berichtssaison neuen Schwung geben. Aber "dann müssen die Unternehmen zeigen, wie gut sie mit hohen Finanzierungskosten, Energiepreisen und einem zurückhaltenden Konsum tatsächlich zurechtkommen", mahnte der Experte.

Unternehmen mit wenigen Höhepunkten

Viele Unternehmensnachrichten dürfte die neue Woche allerdings noch nicht bieten. Am Dienstag will die Baumarkt-Holding HORNBACH ihren vollständigen Bericht für das vergangene Quartal vorlegen - Eckdaten hatte sie bereits vor zweieinhalb Wochen veröffentlicht. Ebenfalls am Dienstag steht beim Autobauer BMW der Beginn einer zweitägigen Kapitalmarktveranstaltung an.

Zur Wochenmitte und am Donnerstag legen aus den USA der Halbleiterkonzern Micron Technology beziehungsweise der Sportwarenriese Nike ihre Quartalszahlen vor - allerdings erst abends nach dem Börsenschluss in New York. Am Freitag endet eine Frist für die genaue Prüfung der Übernahme der MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch den chinesischen Online-Handelsriesen JD.com.

US-Arbeitsmarkt und Konjunkturdaten im Blick

Seitens der Konjunktur sollten wegen ihrer Bedeutung für die Geldpolitik vor allem der US-Arbeitsmarktbericht und die Verbraucherpreise aus der Europäischen Union - jeweils am Freitag - bei den Anlegern Aufmerksamkeit finden. Am Mittwoch und Donnerstag steht zudem eine Flut von Einkaufsmanagerdaten aus Asien, den USA und Europa im Fokus, die als wichtige wirtschaftliche Stimmungsindikatoren gelten.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoGranary02 / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.