Anleiherenditen vs. Trump-Drohung gegen Iran: DAX sinkt - 26.000er-Marke unterschritten

DAX aktuell

20.08.26 15:36 Uhr

Beim deutschen Leitindex geht es am Donnerstag nach dem jüngsten Rückschlag, wie bereits zur Wochenmitte, erneut nach unten.

• Die Marktstimmung wird durch steigende Anleiherenditen, den Nahost-Konflikt und die anstehende Veröffentlichung der Fed-Minutes geprägt, wobei die Investoren auf Hinweise zu möglichen Zinserhöhungen und die Inflation in der Eurozone achten.

• In Asien belasteten vor allem fallende Halbleiterwerte die Märkte, insbesondere in Japan und Südkorea, was auch die Technologiewerte im DAX beeinflusste, während der KOSPI und Nikkei stark unter Druck standen.

• Der DAX zeigte sich trotz schwacher asiatischer Kurse und einem Rückgang von 0,14 % bei 26.091 Punkten relativ stabil und erreichte kürzlich neue Schlusskurs-Bestmarken.

Der DAX begann den Donnerstagshandel mit einem leichten Abschlag von 0,15 Prozent bei 26.050,95 Punkten. Anschließend wird dieser noch ausgebaut und der deutsche Leitindex fällt damit unter die psychologisch wichtige 26.000er-Marke.

Seit dem jüngsten Rekordhoch fehlen vor allem Anschlusskäufe. Gestiegene Rendite an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Krieges hatten in den vergangenen Tagen die Stimmung belastet.

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DAX-Rekorde im Fokus

Seit der vergangenen Wochenmitte gab es keine neuen Höchststände mehr, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen.

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten zumindest eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Anleihen bleiben im Fokus

Hauptthema bleibt die Entwicklung an den Anleihemärkten. Gesprächsstoff lieferte die Ankündigung des US-Finanzministeriums, zukünftig mehr langlaufende Treasurys zurückzukaufen. Das sorgte zwar für eine gewisse Entspannung bei den US-Anleihen, setzte dem Dollar aber kräftig zu, was seitdem auf die Kauflaune für europäische Aktien drückt. Analysten sprachen im Kern von einer Neuauflage der "Operation Twist" der US-Notenbank, nur eben nicht durch die Fed, sondern das Finanzministerium. Dieses müsse nun mehr kurzlaufende US-Staatsanleihen begeben, um die Finanzierung für die Rückkäufe der Langläufer zu stemmen.

Die Analysten der Rabobank sehen einen Zusammenhang zwischen den verstärkten Rückkäufen langlaufender Treasuries durch das US-Finanzministerium und dem Iran-Krieg. "US-Finanzminister Bessents Aktion zeigt, dass die USA sich nicht von steigenden Langfristrenditen daran hindern lassen wollen, gegen den Iran vorzugehen", schreiben sie in einem Kommentar. Darin habe schon immer die ökonomische Staatskunst bestanden - im Gegensatz zu der Auffassung, dass der Anleihemarkt so etwas verhindern könne. Bessent habe die Tür für eine künftige "Special Military Operation Twist" geöffnet, so wie auch in anderen US-Kriegen die Kreditkosten auf die eine oder andere Weise gekappt worden seien.

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Trump droht Iran mit Wirtschaftskrieg

Bei den Ölpreisen geht es zur Wochenmitte weiter eher ruhig zu, auch nachdem US-Präsident Trump dem Iran mit einem Wirtschaftskrieg gedroht hat, mutmaßlich als Zeichen wachsender Frustration über den mangelnden Fortschritt bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormus und bei der Beilegung des seit fast sechs Monaten andauernden Konflikts. Trump sagte, es werde "die vernichtendste Wirtschaftsoperation, die je gegen ein Land unternommen wurde".

Auch müsse jedes Land samt seiner Finanzinstitutionen, Unternehmen, Flughäfen und Regierungsbehörden bei einer Unterstützung des Irans mit "GEWALTIGEN wirtschaftlichen Konsequenzen" rechnen, verkündete er auf seiner Plattform Truth Social.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires