Asiatische Börsen geben Rückenwind: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen

DAX aktuell

04.09.26 07:12 Uhr

Nach der Erholung vom Vortag dürfte der DAX am Freitag weiter zulegen und die Marke von 26.000 Punkten verteidigen.

• Die Beruhigung der Märkte durch Trumps Aussagen zum Iran-Konflikt wird als kurzfristig betrachtet, langfristige Spannungen bleiben bestehen, während der DAX zuletzt ein Intraday-Rekordhoch erreichte.

• Eine Pause bei den gestiegenen Ölpreisen sorgt für Erleichterung, während der Index bei Unterstützung an der 50-Tage-Linie drehte und sich vom Tief erholte.

• Der DAX schloss am Handelstag mit einem minimalen Gewinn von 0,01 % bei 25.840,92 Punkten und pendelt um die Nulllinie.

Der DAX dürfte nach den Kursgewinnen an den asiatischen Börsen seine Erholung vom Vortag fortsetzen und damit oberhalb der Marke von 26.000 Punkten bleiben.

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Lage am Ölmarkt bleibt angespannt

Noch am vergangenen Freitag hatte der DAX ein neues Rekordhoch erreicht. Anschließend setzten jedoch vor allem die gestiegenen Ölpreise und höheren Anleiherenditen den Index unter Druck und ließen ihn zeitweise bis auf 25.727 Punkte fallen. Das zwischenzeitliche Wochenminus von mehr als drei Prozent hat sich inzwischen wieder etwas verringert.

Angespannt bleibt die Lage am Ölmarkt angesichts des erneut eskalierten Iran-Kriegs. Der Preis für die Nordseesorte Brent bewegt sich weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Juni. In Deutschland erreichte zudem der Preis für Superbenzin der Sorte E10 am Vortag einen neuen Höchststand.

Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hat vergangenen Freitag zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten eine die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

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Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires