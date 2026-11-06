Asiens Börsen stark unter Druck - auch DAX dürfte am Freitag weiter verlieren
Nachdem es bereits im gestrigen Handel deutlich nach unten ging, dürften Anleger an den Märkten auch heute das Risiko scheuen. Rote Vorzeichen dominieren das Bild.
Der DAX hat den Donnerstag 0,11 Prozent höher mit 26.449,79 Punkten eröffnet und vergrößerte dieses Plus im Anschluss zunächst noch deutlich. Im Verlauf konnte er bei 26.692,90 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen. Am Nachmittag ist der DAX aber klar in die Verlustzone gefallen und letztlich schloss er 0,43 Prozent schwächer bei 26.325,01 Punkten.
Asiens Börsen rutschen ab
Der Nikkei 225 verliert am Freitag letztlich 6,23 Prozent auf 57.273,12 Indexpunkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,08 Prozent schwächer bei 3.650,05 Zählern.
In Hongkong sinkt der Hang Seng daneben um 1,01 Prozent auf 24.547,77 Punkte.
An den asiatischen Märkten zeichnet sich am Freitag eine deutliche Verlustwelle ab. Im Kielwasser der schwachen Wall-Street-Vorgaben gaben die regionalen Indizes angeführt vom Technologiesektor spürbar nach. Besonders heftig traf es erneut die Börsen in Japan und Südkorea, wo deutliche Verkäufe bei Tech-Aktien die Leitindizes im frühen Geschäft stark belasteten, bevor eine leichte Stabilisierung einsetzte. Am Markt werden wachsende Zweifel an der Rentabilität der hohen KI-Investitionen genannt, verstärkt durch Regulierungssorgen nach dem Wahlsieg der US-Demokraten.
Schwache US-VorgabenDer massive Kursrutsch in den USA prägt am Freitag zunächst auch das Geschehen im rekordhohen DAX. "An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Angst vor einem KI-Ausbaustopp durch die Demokraten trübt die Stimmung."
Nach anfänglichen Gewinnen drehte der Dow Jones im Tagesverlauf klar ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 3,44 Prozent bei 51.521,28 Punkten.
Noch stärker erwischt hat es den technologielastigen NASDAQ Composite: Nach einem bereits schwachen Handelsauftakt weitete der Index seine Verluste bis zum Feierabend auf 5,52 Prozent aus und stand zum Schluss bei 24.315,00 Zählern.
Letzte DAX-Rekorde
Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex am 05. November. Das Allzeithoch im Handelsverlauf stand bei 26.692,90 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis wurde am 28. August bei 26.569,99 Punkten erreicht.
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