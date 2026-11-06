Asiens Börsen stark unter Druck - auch DAX dürfte am Freitag weiter verlieren

DAX aktuell

06.11.26 07:26 Uhr

Nachdem es bereits im gestrigen Handel deutlich nach unten ging, dürften Anleger an den Märkten auch heute das Risiko scheuen. Rote Vorzeichen dominieren das Bild.

• An den US-Märkten führte der starke Kursrutsch bei Tech-Aktien zu erheblichen Verlusten im Dow Jones und NASDAQ, was die Sorge vor einer Abwärtsspirale durch das Klumpenrisiko in Tech-Werten verstärkte.

• Die asiatischen Börsen, darunter Nikkei 225, Shanghai Composite und Hang Seng, verzeichneten am Freitag deutliche Verluste, getrieben durch schwache US-Vorgaben und Sorgen um die Rentabilität von KI-Investitionen.

• Der DAX eröffnete am Donnerstag leicht im Plus, erreichte kurzzeitig ein neues Allzeithoch bei 26.692,90 Punkten, fiel aber im Verlauf deutlich zurück und schloss schließlich 0,43 % im Minus bei 26.325,01 Punkten.

Der DAX hat den Donnerstag 0,11 Prozent höher mit 26.449,79 Punkten eröffnet und vergrößerte dieses Plus im Anschluss zunächst noch deutlich. Im Verlauf konnte er bei 26.692,90 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen. Am Nachmittag ist der DAX aber klar in die Verlustzone gefallen und letztlich schloss er 0,43 Prozent schwächer bei 26.325,01 Punkten.

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Asiens Börsen rutschen ab

Der Nikkei 225 verliert am Freitag letztlich 6,23 Prozent auf 57.273,12 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,08 Prozent schwächer bei 3.650,05 Zählern.

In Hongkong sinkt der Hang Seng daneben um 1,01 Prozent auf 24.547,77 Punkte.

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An den asiatischen Märkten zeichnet sich am Freitag eine deutliche Verlustwelle ab. Im Kielwasser der schwachen Wall-Street-Vorgaben gaben die regionalen Indizes angeführt vom Technologiesektor spürbar nach. Besonders heftig traf es erneut die Börsen in Japan und Südkorea, wo deutliche Verkäufe bei Tech-Aktien die Leitindizes im frühen Geschäft stark belasteten, bevor eine leichte Stabilisierung einsetzte. Am Markt werden wachsende Zweifel an der Rentabilität der hohen KI-Investitionen genannt, verstärkt durch Regulierungssorgen nach dem Wahlsieg der US-Demokraten.

Schwache US-Vorgaben

Der massive Kursrutsch in den USA prägt am Freitag zunächst auch das Geschehen im rekordhohen DAX. "An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank . "Die Angst vor einem KI-Ausbaustopp durch die Demokraten trübt die Stimmung."

Nach anfänglichen Gewinnen drehte der Dow Jones im Tagesverlauf klar ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 3,44 Prozent bei 51.521,28 Punkten.

Noch stärker erwischt hat es den technologielastigen NASDAQ Composite: Nach einem bereits schwachen Handelsauftakt weitete der Index seine Verluste bis zum Feierabend auf 5,52 Prozent aus und stand zum Schluss bei 24.315,00 Zählern.

Letzte DAX-Rekorde

Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex am 05. November. Das Allzeithoch im Handelsverlauf stand bei 26.692,90 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis wurde am 28. August bei 26.569,99 Punkten erreicht.

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Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX