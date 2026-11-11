DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,60 -0,5%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.067 +0,1%Euro 1,1154 -0,1%Öl 92,5 +1,1%Gold 4.058 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
DAX aktuell

Auf Erholungskurs: DAX mit Gewinnen erwartet - Rekordhoch rückt näher

Auf Erholungskurs: DAX mit Gewinnen erwartet - Rekordhoch rückt näher

Am Mittwoch dürfte sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Der DAX dürfte damit seinem Rekordhoch von vergangener Woche wieder näher rücken.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,347.45 EUR 80.26 EUR 0.31 %
News | Analysen

Der DAX dürfte auch am Mittwoch in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch bleiben. Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen belasten zunächst nicht.

Werbung

Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung wieder etwas verflogen. Hierzulande steht die Berichtssaison weiter im Blick unter anderem mit den Quartalszahlen der DAX-Konzerne Brenntag, E.ON, RWE und Siemens Energy.

Letzte DAX-Rekorde

Seinen historischen Höchststand markierte der deutsche Leitindex am 05. November mit 26.692,90 Zählern. Das Rekordhoch auf Schlusskursbasis wurde am 28. August bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.