Auf Erholungskurs: DAX mit Gewinnen erwartet - Rekordhoch rückt näher

DAX aktuell

11.11.26 07:31 Uhr

Am Mittwoch dürfte sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Der DAX dürfte damit seinem Rekordhoch von vergangener Woche wieder näher rücken.

Der DAX dürfte auch am Mittwoch in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch bleiben. Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen belasten zunächst nicht.

Werbung

Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung wieder etwas verflogen. Hierzulande steht die Berichtssaison weiter im Blick unter anderem mit den Quartalszahlen der DAX-Konzerne Brenntag, E.ON, RWE und Siemens Energy.

Letzte DAX-Rekorde

Seinen historischen Höchststand markierte der deutsche Leitindex am 05. November mit 26.692,90 Zählern. Das Rekordhoch auf Schlusskursbasis wurde am 28. August bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX