Auf Erholungskurs: DAX verbucht deutliche Gewinne - Rekordhoch rückt näher

DAX aktuell

11.11.26 09:46 Uhr

Am Mittwoch setzt sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt fort. Der DAX rückt damit seinem Rekordhoch von vergangener Woche wieder näher.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Mittwoch 1,05 Prozent höher bei 26.623,34 Punkten und baute seine Gewinne zuletzt noch etwas aus. Damit rückt rückt er seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch immer näher.

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Erholung im Technologiesektor

Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) wieder etwas verflogen. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem optimistischen Ausblick Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für die weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Steigende Ölpreise und neue Zinssorgen rücken in den Hintergrund

Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen traten damit etwas in den Hintergrund. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse eingebrockt und die Erwartung steigender Leitzinsen in den Vereinigten Staaten erneut befeuert.

Berichtssaison im Blick

Hierzulande steht die Berichtssaison weiter im Blick unter anderem mit den Quartalszahlen der DAX-Konzerne Brenntag, E.ON, RWE und Siemens Energy.

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Letzte DAX-Rekorde

Seinen historischen Höchststand markierte der deutsche Leitindex am 05. November mit 26.692,90 Zählern. Das Rekordhoch auf Schlusskursbasis wurde am 28. August bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX