Augen auf Warsh-Rede bei Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX etwas fester erwartet

KI-Nachrichtenüberblick

• Der DAX schloss am Donnerstag mit einem leichten Plus von 0,31 % bei 26.366,68 Punkten, nachdem er zwischen Nulllinie und Gewinnen schwankte.

• Die positive Stimmung wurde durch die starken Quartalsergebnisse von NVIDIA gestützt, das weiterhin von der Nachfrage nach KI-Rechenleistung profitiert.