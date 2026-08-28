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DAX aktuell

Augen auf Warsh-Rede bei Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX etwas fester erwartet

Augen auf Warsh-Rede bei Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX etwas fester erwartet

Nachdem die Nachrichtenlage am Donnerstag von den NVIDIA-Zahlen dominiert wurde, wird am Freitag mit großer Spannung die Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh erwartet.

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Der DAX verbuchte am Donnerstag ein Plus von 0,31 Prozent auf 26.366,68 Punkte. Auch am Freitag dürfte er leicht zulegen.

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DAX-Rally von NVIDIA-Zahlen angetrieben

p> Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Die Zahlen großer US-Unternehmen wie NVIDIA oder Salesforce hatten den DAX am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der NASDAQ-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

US-Notenbankertreffen im Fokus

Am Markt sind die Augen nun auf Kevin Warsh gerichtet, der am Freitagnachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole sprechen wird. Laut der Commerzbank ist es seine erste wichtige Rede als Vorsitzender der US-Notenbank. Die Märkte warteten gespannt auf Signale zum weiteren Zinskurs, denn in Erwartung einer möglicherweise restriktiven Haltung seien die Anleiherenditen bereits gestiegen.

Der ING-Bank-Stratege Benjamin Schroeder erwartet allerdings nicht viel Substanzielles. Daher dürften sich die Experten auf die Details stürzen. "Die Märkte werden jedes Wort sorgfältig abwägen", so der ING-Experte.

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DAX-Rekorde im Fokus

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Martina Köhler, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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