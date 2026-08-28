Augen auf Warsh-Rede bei Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX nimmt Kurs auf Rekordhoch

DAX aktuell

28.08.26 09:44 Uhr

Nachdem die Nachrichtenlage am Donnerstag von den NVIDIA-Zahlen dominiert wurde, wird am Freitag mit großer Spannung die Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh erwartet.

• Der Fokus liegt nun auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole, bei dem eine mögliche Zinsanhebung durch die US-Notenbank vor Jahresende diskutiert wird, während der DAX weiterhin Rekordhöhen anstrebt.

• Die positive Stimmung wurde durch die starken Quartalsergebnisse von NVIDIA gestützt, das weiterhin von der Nachfrage nach KI-Rechenleistung profitiert.

• Der DAX schloss am Donnerstag mit einem leichten Plus von 0,31 % bei 26.366,68 Punkten, nachdem er zwischen Nulllinie und Gewinnen schwankte.

Den letzten Handelstag der Woche eröffnete der DAX um 0,48 Prozent höher bei 26.494,61 Punkten. Im weiteren Handel bleibt die Börsenampel auf Grün. Damit rückt der Index immer näher an sein jüngstes Rekordhoch von rund 26.573 Zählern heran.



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DAX-Rally von NVIDIA-Zahlen angetrieben

p> Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Die Zahlen großer US-Unternehmen wie NVIDIA oder Salesforce hatten den DAX am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der NASDAQ-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

US-Notenbankertreffen im Fokus

Am Markt sind die Augen nun auf Kevin Warsh gerichtet, der am Freitagnachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole sprechen wird. Laut der Commerzbank ist es seine erste wichtige Rede als Vorsitzender der US-Notenbank. Die Märkte warteten gespannt auf Signale zum weiteren Zinskurs, denn in Erwartung einer möglicherweise restriktiven Haltung seien die Anleiherenditen bereits gestiegen.

Der ING-Bank-Stratege Benjamin Schroeder erwartet allerdings nicht viel Substanzielles. Daher dürften sich die Experten auf die Details stürzen. "Die Märkte werden jedes Wort sorgfältig abwägen", so der ING-Experte.

"Warsh steht hier vor der Herausforderung, seine angestrebte Fed-Politik und seinen Kommunikationsstil klarer zu vermitteln, ohne dem Markt eindeutige Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der Notenbank zu geben", schrieb daneben Leon Ferdinand Bost, Finanzanalyst beim Bankhaus Metzler.

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DAX-Rekorde im Fokus

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Martina Köhler, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX