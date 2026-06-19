Bären übernehmen: DAX fällt letztlich unter 25.000-Punkte-Marke - Blick richtet sich auf Berichtssaison

DAX aktuell

15.07.26 17:38 Uhr

Der DAX wies zur Wochenmitte Abschläge aus und fiel dabei zeitweise wieder unter die 25.000er-Marke. Im Fokus stand die anlaufende Berichtssaison.

• Der DAX hat zum vierten Mal in Folge über 25.000 Punkten geschlossen, konnte jedoch den bisherigen Rekordstand vom Juli bei 25.900 Punkten noch nicht übertreffen.

• Die Handelsspanne bleibt vor der Quartalsberichtssaison stabil, wobei die Investoren vorsichtig sind, da die Saison langsam in Fahrt kommt, mit Fokus auf Unternehmen wie ASML, Infineon und Zulieferer.

• Der DAX hat am Dienstag den Kampf um die 25.000er-Marke wieder aufgenommen und schloss mit einem leichten Gewinn von 0,13 % bei 25.147 Punkten.

Der DAX eröffnete die Mittwochssitzung 0,7 Prozent tiefer bei 24.970,05 Zählern. Auch im weiteren Verlauf blieb er auf negativem Terrain. Jedoch konnte er die Verluste leicht eindämmen und übertrat dabei zeitweise wieder die hart umkämpfte Marke von 25.000 Punkten. Letztlich hielt diese Marke aber nicht, das Barometer ging 0,59 Prozent schwächer bei 24.999,53 Zählern aus dem Handel.

Noch am Vortag trat der DAX unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen.

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Berichtssaison nimmt langsam Fahrt auf

Ein erstes Highlight diesbezüglich war der Quartalsbericht des niederländischen Schwergewichts ASML. Der Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte zugleich das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben. Am deutschen Markt rückten damit die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Papiere von Ausrüster und Zulieferern wie AIXTRON SE, Siltronic, SUSS MicroTec SE und JENOPTIK nach den Nachrichten von ASML in den Fokus.

Kampf um 25.000 Punkte geht weiter

Der DAX hat am Dienstag den vierten Tag in Serie über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 geschlossen, merkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners an. "Damit verbuchen die Bullen einen Etappensieg im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen.

DAX-Rekordlauf vorerst abgebrochen

Noch Anfang Juli hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

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Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires