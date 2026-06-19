Bären übernehmen: DAX gibt nach - 25.000er-Marke bleibt umkämpft - Blick richtet sich auf Berichtssaison
Der DAX weist zur Wochenmitte Abschläge aus und fällt dabei zeitweise wieder unter die 25.000er-Marke. Im Fokus steht die anlaufende Berichtssaison.
Der DAX eröffnete die Mittwochssitzung 0,7 Prozent tiefer bei 24.970,05 Zählern. Auch im weiteren Verlauf bleibt er auf negativem Terrain. Zeitweise kann er die psychologisch wichtige 25.000er-Marke übersteigen.
Noch am Vortag trat der DAX unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen.
Berichtssaison nimmt langsam Fahrt auf
Ein erstes Highlight diesbezüglich ist der Quartalsbericht des niederländischen Schwergewichts ASML. Der Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte zugleich das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben. Am deutschen Markt rücken damit die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Papiere von Ausrüster und Zulieferern wie AIXTRON SE, Siltronic, SUSS MicroTec SE und JENOPTIK nach den Nachrichten von ASML in den Fokus.
Kampf um 25.000 Punkte geht weiter
Der DAX habe am Dienstag den vierten Tag in Serie über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 geschlossen, merkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners an. "Damit verbuchen die Bullen einen Etappensieg im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen.
DAX-Rekordlauf vorerst abgebrochen
Noch Anfang Juli hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.
Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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