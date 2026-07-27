Berichtssaison im Blick: DAX nur kurz nah Rekordhoch - Gewinne schmelzen dahin

DAX aktuell

31.07.26 16:42 Uhr

Stark erholte Techwerte in den USA und Asien sowie die Berichtssaison mit überwiegend positiv aufgenommenen Zahlen sorgten am Freitag am deutschen Aktienmarkt nur zeitweise für Auftrieb.

• US-Präsident Trump kündigte eine Einigung zur vollständigen Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen an, der genaue Zeitplan bleibt jedoch unklar.

• Die aktuelle Berichtssaison sorgt für positiven Schwung, da das Gewinnwachstum in den USA und Europa besser ausfällt als erwartet.

• Der deutsche Leitindex DAX nähert sich mit einem vorbörslichen Anstieg von 0,5 % seinem Rekordhoch von 25.900 Punkten, das Anfang Juli erreicht wurde.

Den letzten Tag der Woche konnte der DAX um 0,38 Prozent höher bei 25.709,37 Punkten eröffnen. Kurz darauf robbte er sich mit einem Tageshoch von 25.891,51 Zählern nah an seine Bestmarke heran. Gegen Mittag wurden die Gewinne jedoch sichtlich kleiner, bis der DAX am Nachmittag endgültig an die Nulllinie zurückfällt.

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Berichtssaison gibt Schwung

Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob in einer Analyse die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie.

Der Leitindex profitiert laut Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank von der allgemeinen Zunahme der Risikobereitschaft. Nun drehe sich "alles um die Auflösung einer ungefähr ein Jahr alten Seitwärtsphase", für die er positive Signale sieht. Schnelle Kursrückgänge seien zuletzt ausgeblieben. "Wenn der Kaufdruck, der sich gerade aufbaut, anhält und zunimmt, steht einem Anstieg in Richtung 26.000 Punkte im DAX technisch nichts mehr im Wege", resümierte er.

Offenbar Einigung zur Entwaffnung der Hamas

US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung auf eine "vollständige Entwaffnung" der mit Israel verfeindeten Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen verkündet. Im Gegenzug würden die israelischen Streitkräfte aus dem Küstengebiet abziehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der genaue Zeitplan für die Umsetzung ist jedoch offen, ein Erfolg des Vorhabens fraglich.

Diese Meldung hatte die Ölpreise am Morgen zunächst in den roten Bereich gedrückt, doch nun steigt Brent wieder über die vielbeachtete 90-Dollar-Marke pro Barrel.

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DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli

Das jüngste Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires