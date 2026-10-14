Berichtssaison nimmt Fahrt auf: DAX beendet Handel knapp freundlich - US-Inflationsdaten im Blick
Eine hohe US-Inflation bringt den deutschen Leitindex nur wenig aus der Fassung. Daneben blickten Anleger auch auf die Berichtssaison.
Der DAX eröffnete den Handel zur Wochenmitte mit einem moderaten Plus und behauptete sich auch anschließend auf grünem Terrain. Dabei nahm das Barometer zeitweise die Marke von 25.500 Zählern ins Visier. Einen Rücksetzer am Nachmittag konnte der Leitindex mit einem letztlichen Zuschlag von 0,15 Prozent auf 25.298,61 Punkte nicht nachhaltig ausmerzen.
Im Fokus standen weitere Quartalsberichte aus den USA sowie die am Nachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten.
Anleger im Wartemodus: 21-Tage-Linie im Blick
Der deutsche Leitindex ringt nach wie vor mit der gleitenden 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 25.313 Punkten verläuft, wenngleich er diese im Verlauf überwinden konnte. "Der DAX ist weiterhin auf Richtungssuche", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er spricht von einem Abwarte-Markt, in dem sich derzeit kaum einer in großem Stil positionieren wolle und verweist auf Sorgen, "ausgerechnet im vierten Quartal auf dem falschen Fuß erwischt zu werden".
US-Inflation zieht stärker an als erwartet
Die US-Verbraucherpreise sind im September stärker gestiegen als erwartet. Wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte, lag die Inflationsrate bei 3,7 Prozent nach 3,4 Prozent im August, Ökonomen hatten mit 3,6 Prozent gerechnet. Auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel übertraf mit 2,6 Prozent die Prognose von 2,5 Prozent. Tendenziell stärkt die hohe Inflation die Sorgen vor einer weiteren Zinserhöhungen durch die Fed, die insbesondere Technologiekonzerne mit hohem Finanzierungsbedarf ausbremsen könnten.
Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf
Auch die laufende Berichtssaison bleibt im Blick der Anleger. Neben weiteren US-Banken legt in Europa der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML seine Quartalszahlen vor. Das Unternehmen profitiert von einer hohen Nachfrage, die es derzeit nicht vollständig bedienen kann, und plant deshalb, seine Produktionskapazitäten auszubauen.
Letzte DAX-Rekorde
Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarke: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.
Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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