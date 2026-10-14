Berichtssaison nimmt Fahrt auf: DAX mit freundlichem Auftakt vor US-Inflationsdaten

DAX aktuell

14.10.26 09:03 Uhr

Der DAX zeigt sich vorsichtig optimistisch vor den anstehenden US-Inflationsdaten am Nachmittag. Daneben blicken Anleger auf die Berichtssaison.

• Die Inflation in Deutschland stieg im September auf 3,3 %, die höchste seit fast drei Jahren, während US-Inflationsdaten auf einen möglichen weiteren Zinsschritt der Fed hindeuten.

• Die Berichtssaison mit Quartalszahlen von US-Banken wie JPMorgan und Goldman Sachs beeinflusst die Märkte, während Technologiewerte durch Zweifel an den Renditen unter Druck stehen.

• Der DAX schloss zum Handelsende leicht im Minus bei 25.259,90 Punkten, konnte aber die 21-Tage-Linie zeitweise übersteigen.

Der DAX eröffnet den Handel zur Wochenmitte mit einem moderaten Plus von 0,25 Prozent bei 25.322,08 Punkten.

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Im Fokus stehen weitere Quartalsberichte aus den USA sowie die anstehenden US-Inflationsdaten.

Anleger im Wartemodus: 21-Tage-Linie im Blick

Der deutsche Leitindex ringt nach wie vor mit der gleitenden 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 25.313 Punkten verläuft. "Der DAX ist weiterhin auf Richtungssuche", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er spricht von einem Abwarte-Markt, in dem sich derzeit kaum einer in großem Stil positionieren wolle und verweist auf Sorgen, "ausgerechnet im vierten Quartal auf dem falschen Fuß erwischt zu werden".

US-Inflationsdaten könnten Tech-Aktien erneut belasten

Besondere Aufmerksamkeit gilt am Nachmittag den US-Verbraucherpreisen, die wichtige Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern könnten. Fallen die Inflationsdaten höher aus als erwartet und rechnen Anleger infolgedessen mit weiteren Zinserhöhungen durch die Fed, könnten insbesondere Technologiekonzerne mit hohem Finanzierungsbedarf erneut unter Druck geraten. Die Aktien dieser Unternehmen hatten bereits im bisherigen Wochenverlauf spürbare Verluste erlitten. An den asiatischen Börsen zeichneten sich am Mittwoch hingegen Erholungstendenzen ab.

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Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf

Auch die laufende Berichtssaison bleibt im Blick der Anleger. Neben weiteren US-Banken legt in Europa der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML seine Quartalszahlen vor. Das Unternehmen profitiert von einer hohen Nachfrage, die es derzeit nicht vollständig bedienen kann, und plant deshalb, seine Produktionskapazitäten auszubauen.

Letzte DAX-Rekorde

Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarke: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires