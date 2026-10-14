DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,30 +2,8%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.359 +0,2%Euro 1,1211 +0,1%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.147 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX aktuell

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: DAX vor US-Inflationsdaten freundlich erwartet

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: DAX vor US-Inflationsdaten freundlich erwartet

Der DAX wird am Mittwoch etwas höher erwartet. Anleger blicken auf US-Inflationsdaten und weitere Quartalszahlen, die vor allem für Technologiewerte neue Impulse liefern könnten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,259.90 EUR -17.78 EUR -0.07 %
News | Analysen
KOSPI
6,035.35 KRW -348.89 KRW -5.46 %
News | Analysen

Der DAX wird am Mittwoch mit leichten Gewinnen erwartet.
Damit dürfte er sich weiterhin im Bereich seiner 21-Tage-Linie bewegen, die bei 25.313 Punkten liegt und als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Im bisherigen Wochenverlauf hat der DAX allerdings nur wenig Boden gutgemacht. Am Vortag schloss er minimale 0,07 Prozent tiefer bei 25.259,90 Zählern.

Werbung

Im Fokus stehen weitere Quartalsberichte aus den USA sowie die anstehenden US-Inflationsdaten.

US-Inflationsdaten könnten Tech-Aktien erneut belasten

Besondere Aufmerksamkeit gilt am Nachmittag den US-Verbraucherpreisen, die wichtige Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern könnten. Fallen die Inflationsdaten höher aus als erwartet und rechnen Anleger infolgedessen mit weiteren Zinserhöhungen durch die Fed, könnten insbesondere Technologiekonzerne mit hohem Finanzierungsbedarf erneut unter Druck geraten. Die Aktien dieser Unternehmen hatten bereits im bisherigen Wochenverlauf spürbare Verluste erlitten. An den asiatischen Börsen zeichneten sich am Mittwoch hingegen Erholungstendenzen ab.

Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf

Auch die laufende Berichtssaison bleibt im Blick der Anleger. Neben weiteren US-Banken legt in Europa der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML seine Quartalszahlen vor. Das Unternehmen profitiert von einer hohen Nachfrage, die es derzeit nicht vollständig bedienen kann, und plant deshalb, seine Produktionskapazitäten auszubauen.

Werbung

Letzte DAX-Rekorde

Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarke: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.