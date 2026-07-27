Berichtssaison treibt weiter an: DAX dürfte wieder Kurs auf Rekordhoch nehmen

DAX aktuell

31.07.26 07:23 Uhr

Stark erholte Techwerte in den USA und Asien sowie die Berichtssaison mit überwiegend positiv aufgenommenen Zahlen dürften am Freitag auch am deutschen Aktienmarkt für Auftrieb sorgen.

• Die US-Notenbank entschied wie erwartet den Leitzins, geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt, was die Märkte weiterhin bewegt.

• Die Berichtssaison mit Quartalszahlen großer US- und europäischer Unternehmen beeinflusst die Kurse, wobei gemischte Signale aus Automobil- und Halbleiterbranchen für Dämpfer sorgen.

• Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.817,89 Punkten und erreichte damit ein Rekordhoch seit Juli, bleibt jedoch volatil.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex DAX bis zum Handelsende bereits um 0,6 Prozent auf 25.612,03 Punkte zugelegt, am Freitag dürfte es nun noch einmal weiter nach oben gehen. In vorbörslichen Indikationen wird das Börsenbarometer zeitweise rund 0,5 Prozent höher bei 25.730 Punkten erwartet.

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Damit würde der deutsche Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch von 25.900 Punkten von Anfang Juli nehmen, nachdem er am Vortag den Widerstand von dieser Woche bei etwas über 25.550 Zähler überwunden hatte. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 2,5 Prozent an, auf Monatssicht sind es fast 3 Prozent.

Berichtssaison gibt Schwung

Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob in einer Analyse die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie.

Offenbar Einigung zur Entwaffnung der Hamas

US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung auf eine "vollständige Entwaffnung" der mit Israel verfeindeten Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen verkündet. Im Gegenzug würden die israelischen Streitkräfte aus dem Küstengebiet abziehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der genaue Zeitplan für die Umsetzung ist jedoch offen, ein Erfolg des Vorhabens fraglich.

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DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli

Das jüngste Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires