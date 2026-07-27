Berichtssaison treibt weiter an: DAX nimmt wieder Kurs auf Rekordhoch

DAX aktuell

31.07.26 09:24 Uhr

Stark erholte Techwerte in den USA und Asien sowie die Berichtssaison mit überwiegend positiv aufgenommenen Zahlen sorgen am Freitag auch am deutschen Aktienmarkt für Auftrieb.

• US-Präsident Trump kündigte eine Einigung zur vollständigen Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen an, der genaue Zeitplan bleibt jedoch unklar.

• Die aktuelle Berichtssaison sorgt für positiven Schwung, da das Gewinnwachstum in den USA und Europa besser ausfällt als erwartet.

• Der deutsche Leitindex DAX nähert sich mit einem vorbörslichen Anstieg von 0,5 % seinem Rekordhoch von 25.900 Punkten, das Anfang Juli erreicht wurde.

Den letzten Tag der Woche konnte der DAX um 0,38 Prozent höher bei 25.709,37 Punkten eröffnen und steigt im frühen Handel weiter.

Werbung

Damit nimmt der deutsche Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch von 25.900 Punkten von Anfang Juli, nachdem er am Vortag den Widerstand von dieser Woche bei etwas über 25.550 Zähler überwunden hatte. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von rund 3 Prozent an, auf Monatssicht sind es fast 4 Prozent.

Berichtssaison gibt Schwung

Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob in einer Analyse die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie.

Offenbar Einigung zur Entwaffnung der Hamas

US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung auf eine "vollständige Entwaffnung" der mit Israel verfeindeten Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen verkündet. Im Gegenzug würden die israelischen Streitkräfte aus dem Küstengebiet abziehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der genaue Zeitplan für die Umsetzung ist jedoch offen, ein Erfolg des Vorhabens fraglich.

Werbung

DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli

Das jüngste Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires