Bilanzen, Ölpreis, Trump-Zölle: Was den DAX vor dem Wochenende bewegt

DAX aktuell

24.07.26 09:25 Uhr

Bewegter Wochenausklang für den DAX: SAP-Zahlen sorgen für gemischte Reaktionen, während Nahost-Spannungen, KI-Sorgen und auslaufende US-Zollregeln die Anleger auf Distanz halten.

Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,27 Prozent bei 24.830,41 Punkten in die Freitagssitzung ein. Danach baut er die Gewinne noch aus, sodass zeitweise wieder die psychologisch wichtige 25.000er-Marke in den Blick rückt.

Unter den 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien hatte sich der DAX am Donnerstag dem tiefsten Stand seit Ende Juni genähert. Diese beschreiben die kurz- und mittelfristigen Trends am Aktienmarkt. Bei etwa 24.700 Punkten winkt eine technische Unterstützung.

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Trübe Aussichten/h2>

Aus fundamentaler Sicht bleiben die Aussichten aber trübe. Neue Sorgen um KI-Investitionen und Kriegshandlungen in Nahost sind zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger.

DAX-Schwergewicht im Fokus

Nun dürfte am Freitag zunächst viel vom DAX-SchwergewichtSAP abhängen nach den Zahlen, die der Softwarekonzern am Vorabend vorgelegt hat. Dass die Aktien außerbörslich etwas anzogen, weil überraschend viele Cloudverträge abgeschlossen wurden, könnte dem DAX etwas helfen. Das operative Ergebnis der Walldorfer entwickelte aber schwächer als gedacht.

Iran-Konflikt weiter im Blick

Die Ölpreise zeigen sich zwar mit leichten Abgaben, was aber wahrscheinlich lediglich auf eine technische Korrektur zurückzuführen ist, nachdem die Brent-Futures erstmals seit zwei Monaten wieder über die Marke von 100 Dollar pro Barrel geklettert waren. Die Abgaben dürften durch die wachsende Sorge vor Lieferunterbrechungen im Nahen Osten jedoch begrenzt bleiben. US-Präsident Donald Trump erklärte zudem, die USA würden den Iran für künftige Angriffe der Houthi-Milizen verantwortlich machen, nachdem die Gruppe zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer beschossen hatte. "Die Feindseligkeiten im Roten Meer haben Sorgen vor weiteren Versorgungsengpässen geschürt", schreiben die Analysten von ANZ Research. Dies sei eine alternative Route gewesen, über die Saudi-Arabien seit der Schließung der Straße von Hormus Öl exportiert habe.

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Trump kündigt Zoll-Verlängerung an

Zudem gibt es die erwartete Verlängerung der US-Zölle. Die USA haben angekündigt, im Rahmen neuer Abgaben Zölle zwischen 10 und 12,5 Prozent gegenüber ihren wichtigsten Handelspartner zu erheben. Die Trump-Regierung begründet dies mit dem Kampf gegen Zwangsarbeit. Die neuen Zölle sollen Trumps temporären globalen Zollsatz von 10 Prozent ersetzen, der am Freitag ausläuft.

Neue DAX-Rekorde zunächst weiter kein Thema

Noch Anfang Juli hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires