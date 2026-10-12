Bilanzsaison in den Startlöchern: DAX vor festem Wochenstart - trotzdem viele Risiken

DAX aktuell

12.10.26 08:09 Uhr

Der DAX setzt zum Wochenauftakt an, sich weiter von der 25.000-Punkte-Marke nach oben abzusetzen. US-Bankenzahlen, Zins- und Inflationssorgen sowie der Ölpreis bleiben im Fokus.

• Der deutsche Leitindex erreichte zuletzt am 28. August ein Intraday-Allzeithoch von 26.618,74 Punkten, mit dem höchsten Schlusskurs bei 26.569,99 Punkten.

• Die US-Renditen bei zehnjährigen Treasuries blieben auf einem hohen Niveau von 5,2 Prozent, während die US-Technologiewerte durch schwache Quartalszahlen, insbesondere bei OpenAI, belastet wurden.

• Der DAX verzeichnete am Freitag einen freundlichen Anstieg und schloss 1,13 Prozent höher bei 25.087,27 Punkten, nachdem er zuvor die Marke von 25.000 Punkten übertroffen hatte.

Der DAX konnte sich vor dem Wochenende knapp über der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke behaupten. Zum Start in die neue Handelswoche dürfte er sich von der runden Hürde noch etwas weiter nach oben absetzen.

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Quartalszahlen, Anleihen, Ölmarkt & Inflation: Was diese Woche für den DAX wichtig wird

Die Entwicklungen am Anleihe- und Ölmarkt dürften auch in der neuen Woche die Stimmung am deutschen Aktienmarkt beeinflussen. Doch mit dem Start in die US-Berichtssaison kommt noch ein dritter Impulsgeber für die Richtung im DAX ins Spiel. Und obendrein könnten sich die Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten für September womöglich auf die Leitzinspläne der US-Notenbank Fed auswirken. Ob die seit Anfang Oktober wieder ins Wanken geratene 25.000-Punkte-Marke halten wird, muss sich daher erst noch zeigen.

Blick auf die US-Zwischenwahlen: Helaba rechnet vorerst mit anhaltenden Markt-Schwankungen

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"Die beiden zentralen Belastungsfaktoren, Ölpreise und Anleiherenditen, zerren an den Nerven und führten zu Abschlägen bei Aktien und Gold, während die Renditen sowohl im Euroraum als auch in den USA in Nähe ihrer Hochstände verharren", resümierte Claudia Windt von der Landesbank Helaba die jüngsten Schwankungen an den Märkten. Sie geht davon aus, dass die Stimmung noch bis mindestens Anfang November, und damit bis zu den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika, angespannt bleiben wird. "Vielleicht ergibt sich dann wenigstens eine Lösung im US-Iran-Konflikt", hofft sie. Denn solange der Krieg weitergehe, würden die Ölpreise kräftig schwanken.

Fokus auf US-Inflation: Benzinpreise dürften Verbraucherpreise im September antreiben

Die Lage an den Rentenmärkten bleibe unterdessen heikel, zumal es laut Windt "für die aus dem Ruder laufenden Haushaltsdefizite keine kurzfristige Lösung gibt". Das betreffe sowohl die USA als auch Frankreich. "Solange die Geldpolitik aufgrund der hohen Ölpreise an der Zinsschraube drehen muss, werden die Zinskosten weiter zulegen und so die Staatshaushalte belasten."

Entsprechend wichtig bleiben die Inflationsdaten, die für die USA am Mittwoch veröffentlicht werden. "Im September sind die US-Verbraucherpreise wohl deutlich gestiegen, wofür hauptsächlich teureres Benzin verantwortlich war", erwartet Volkswirt Christoph Balz von der Commerzbank. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel dürfte zwar moderater ausfallen, aber dies wird ihm zufolge die Notenbank Fed wohl dennoch nicht von einer weiteren Zinserhöhung im Dezember abhalten.

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Auftakt der Q3-Berichtssaison: US-Großbanken eröffnen Reigen der Quartalszahlen

Unternehmensseitig startet mit den Quartalsbilanzen der US-Banken JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup am Dienstag die Berichtssaison, und setzt sich mit den Zahlen von Morgan Stanley und der Bank of America am Mittwoch fort. Jefferies-Analyst David Chiaverini bleibt optimistisch: Für die Nettozinserträge des dritten Quartals rechnet er damit, dass die Prognosen erreicht oder leicht übertroffen werden. Zum erwartet er ein starkes Einlagenwachstum und eine stabile Kreditqualität.

Hierzulande stehen in der neuen Woche vor allem Autobauer im Blick. VW am Montag mit einem Investoren-Update während der Paris Motor Show sowie dem Autoabsatz für das dritte Quartal. Am Dienstag gibt es von VW und dessen Sportwagentochter Porsche sowie von BMW, letzte Signale zum abgelaufenen Quartal vor der Schweigeperiode.

Letzte DAX-Rekorde

Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarken: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires