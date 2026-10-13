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DAX aktuell

Bilanzsaison nimmt Fahrt auf: DAX vor schwachem Start - KI-Ängste lassen KOSPI einbrechen

Bilanzsaison nimmt Fahrt auf: DAX vor schwachem Start - KI-Ängste lassen KOSPI einbrechen

Der DAX zeigt sich vorbörslich schwächer und steuert nach leichten Verlusten im Technologiesektor auf einen verhaltenen Start in den Dienstag zu.

Werte in diesem Artikel
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Der DAX setzte sich am Montag weiter von der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke nach oben ab. Am Ende stand ein Zuschlag von 0,76 Prozent auf 25.277,68 Punkte an der Kurstafel. Am Dienstag droht allerdings erneut ein Rückschlag: Das Börsenbarometer zeigt sich vorbörslich schwächer.

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An der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend war er am Vortag zurückgeprallt. Sie verläuft derzeit bei 21.322 Punkten. Unterstützung liefert die für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei 24.862 Zählern.

Berichtssaison wird zum Taktgeber

Technologiewerte und hier besonders Papiere von Chipkonzernen hatten am Vortag in den USA einen schweren Stand und wurden anschließend auch in Asien verkauft. Am Dienstag rücken zudem Banken in den Fokus, wenn unter anderem JPMorgan Chase und Goldman Sachs ihre Quartalsbilanzen präsentieren und damit die Berichtssaison in den USA anschieben.

KI-Aussagen belasten auch Asiens Börsen - Südkorea weit abgeschlagen

Unter Druck steht vor allem die technologielastige Börse in Seoul, wo es für den KOSPI zeitweise um über fünf Prozent nach unten geht. Die Werte befinden sich im Sog der negativen Vorgaben der Wall Street. Dort hatten vor allem Chip-Werte nachgegeben mit Aussagen von Broadcom-CEO Hock Tan. Die KI-Unternehmen investierten massiv in den Aufbau von Rechenzentren und Rechenkapazität, in der Erwartung, dass die Nachfrage weiter stark ansteigen werde. Es bestünden jedoch Zweifel, ob diese Investitionen die Renditen erwirtschaften würden, die Unternehmen und ihre Investoren erwarteten, so Tan. Intel-CEO Lip-Bu Tan äußerte ähnliche Bedenken und hob sowohl die Finanzierungskosten als auch die Notwendigkeit hervor, langfristig Renditen nachzuweisen.

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Fokus auf US-Inflation: Benzinpreise dürften Verbraucherpreise im September antreiben

Die Lage an den Rentenmärkten bleibe weiter heikel. Entsprechend wichtig bleiben die Inflationsdaten, die für die USA am Mittwoch veröffentlicht werden. "Im September sind die US-Verbraucherpreise wohl deutlich gestiegen, wofür hauptsächlich teureres Benzin verantwortlich war", erwartet Volkswirt Christoph Balz von der Commerzbank. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel dürfte zwar moderater ausfallen, aber dies wird ihm zufolge die Notenbank Fed wohl dennoch nicht von einer weiteren Zinserhöhung im Dezember abhalten.

Letzte DAX-Rekorde

Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarke: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.

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Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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