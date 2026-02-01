DAX25.005 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 +0,2%Nas22.531 -0,1%Bitcoin57.155 -1,8%Euro1,1832 -0,2%Öl67,26 -1,9%Gold4.864 -2,6%
DAX aktuell

Börse am Dienstag: DAX endet höher - knapp unter 25.000-Punkte-Marke

17.02.26 17:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX fester - 25.000-Punkte-Marke knapp verpasst | finanzen.net

Die Zurückhaltung der Anleger ließ am Dienstag etwas nach. Die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke wurde kurz überschritten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.005,3 PKT 204,4 PKT 0,82%
Charts|News|Analysen

Der DAX setzte seine Schwächephase zunächst fort. Zur Eröffnung wies er einen kleinen Abschlag von 0,02 Prozent auf 24.796,82 Zähler aus. Danach pendelte er mit kleinen Zu- und Abnahmen um die Nulllinie. Am Nachmittag ging es nach oben, wo der DAX letztlich 0,80 Prozent stärker bei 24.998,40 Punkten schloss.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

ZEW-Index überraschend trist

Ein klein wenig auf die Stimmung drückten überraschend triste ZEW-Daten: Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland trübten sich im Februar überraschend ein, wie die Zahlen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigten.
An der Wall Street steht nach dem Handelsende die Bilanz von Palo Alto Networks auf der Agenda.

Verhandlungen USA-Iran im Blick

Die USA und der Iran gehen trotz tiefen gegenseitigen Misstrauens in eine zweite Verhandlungsrunde. Die "indirekten Gespräche" hätten zunächst mit einem Nachrichtenaustausch durch den Vermittler Oman begonnen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. US-Präsident Donald Trump sagte zuvor zu Journalisten, dass er indirekt in diese Gespräche involviert sein werde. Man werde sehen, was passieren könne.

Wer­bung

KI-Sorgen bleiben bestehen

Daneben belastet die Sorge vor durch KI ausgelösten Disruptionen weiter. "Die Angst vor hohen KI-Investitionen und hohen KI-Bewertungen hält viele aktuell vom Aktienkauf ab. Es wird jetzt spannend, wie lange Europa das positivere Eigenleben beibehalten kann. Seit Jahresbeginn hat sich der EURO STOXX 50 mehr als 5 Prozent besser entwickelt als der US-Techindex NASDAQ 100", sagt Thomas Altmann von QC Partners.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

17:00Gold/Silber, Siemens, Siemens Energy, Mercedes-Benz, Telekom, Coca-Cola - Ausblick mit Egmond Haidt
