DAX aktuell

Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?

20.02.26 11:42 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX etwas fester - 25.000er-Marke bleibt wichtige Hürde | finanzen.net

Vor dem Wochenende erholt sich der DAX etwas. Im Angesicht geopolitischer Unsicherheiten fallen die Ausschläge zunächst gering aus.

Nachdem es gestern für den DAX sichtlich abwärts ging, kommt es am Freitag zu einer leichten Erholung. So startete das Börsenbarometer mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent bei 25.070,00 Punkten in den Handel und bewegte sich anschließend um die Nulllinie. Aktuell kann er leicht zulegen.

Am Mittwoch war der DAX zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er am Donnerstag wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte aber letztlich gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar frei.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Sorgen vor US-amerikanischen Angriff auf den Iran

Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der Ölpreis steigt entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

Konjunkturdaten im Blick

Am Freitag stehen auch noch Konjunkturdaten auf der Agenda. Neben den deutschen Erzeugerpreisen am Morgen blickten Anleger auf die europäischen Einkaufsmanagerindizes am Vormittag. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 51,9 Punkten, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,5 Punkte erwartet. In den USA liegt dann später der Fokus auf der ersten Schätzung des BIP-Wachstums im vierten Quartal. Eine Wachstumsrate von annualisiert rund 3 Prozent würde nach Helaba-Einschätzung nicht dazu beitragen, die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed zu forcieren.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

